De Útlopers vanavond en volgende week op nationale TV

SNEEK- Dat de coronamaatregelen er flink inhakken voor de culturele sector is een understatement. Nog altijd zit de culturele sector op slot. Het treft ook de Útlopers uit Sneek die een zeer rustige periode beleven. Toch gloort er licht aan de horizon voor de Sneker muzikanten. Zo zijn de Útlopers vanavond te zien in het programma ‘Even tot Hier’ van BNNVARA. Het programma is om 21.30 uur op NPO 1 en volgende week is de groep te bewonderen op RTL 4 bij het populaire programma ‘All you need is love’.

“We mogen er helaas nog niet veel over vertellen, maar voor GrootSneek willen we graag een uitzondering maken, omdat jullie er op een of andere manier toch achter gekomen zijn”, laat een woordvoerder weten.

Nationale televisie

“Onlangs hebben we in samenwerking met de gemeente een protocol opgesteld, zodat we als groep in ieder geval weer bij elkaar mogen komen om te kunnen repeteren. Iets wat we natuurlijk al een hele tijd hebben gemist. De afgelopen periode hebben we af en toe wel aanvragen binnen gekregen, maar vanwege de geldende corona regels kunnen we dit elke keer niet aannemen. Toch blijkt er een uitzondering te zijn. Zo hoorden wij dat een optreden voor de nationale tv namelijk wel mag, met wat sneltesten vooraf. Eindelijk mochten we weer doen waar we als Útlopers goed in zijn: mensen blij maken met onze muziek! Je kan je voorstellen dat iedereen hier dan ook veel zin in had en dat we er van hebben genoten!”

Even Tot Hier van BNNVARA

“In het televisieprogramma Even Tot Hier van BNNVARA doen wij iets met evenementen die niet doorgaan en steken wij gedupeerden een hart onder de riem. Deze keer ‘het hart onder de riem’ voor de organisatie Sneek 75 Vrij. Aangezien de herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten in Sneek al 2 jaar op rij niet door kunnen gaan, wat ontzettend zonde is gezien de grootse plannen die al klaarlagen, willen wij hier in ons programma graag op een leuke manier aandacht aan besteden”, motiveerde de redactie van Even Tot Hier van BNNVARA het gepande optreden van deÚtlopers.

Vanavond om 21.30 uur op NPO1! Kijken dus.