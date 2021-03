De Tiid Bolsward online bereikbaar

SNEEK- Vandaag is de website van Cultuurhistorisch Centrum De Tiid online gegaan. De website is een digitaal platform vol cultuur en historisch materiaal uit Súdwest-Fryslân.Binnenkort wordt de website uitgebreid met museale objecten en webexposities. Zodra De Tiid officieel geopend wordt, is het ook mogelijk om online een toegangskaartje voor het museum te kopen. Wie graag een blik werpt op het verleden van Súdwest-Fryslân, wordt hier op zijn of haar wenken bediend.

Op de nieuwe website staan zo’n 30.000 foto’s, kaarten en tekeningen, die allemaal gratis te raadplegen zijn. Ook kunnen bezoekers hier terecht in hun zoektocht naar voorouders. Verder is het mogelijk om te zoeken in de catalogi van honderden archieven.

Behalve informatie over het museum en het gemeentearchief, bevat de site ook informatie over de Bibliotheken Mar en Fean en het gemeenteloket van Súdwest-Fryslân die eveneens gehuisvest zijn in De Tiid. “De Tiid in Bolsward is een plek waar je gebruik kunt maken van de kracht van de verschillende partners die hier onder één dak samenwerken”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, onderdeel worden en zelf geschiedenis maken.”

De website is een gezamenlijk initiatief van Stichting HCW, Bibliotheken Mar en Fean en gemeente Súdwest-Fryslân.

Benieuwd? Maak een virtueel rondje op www.detiid.nl.