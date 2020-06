De streekmarkten waren van streek.

HEMELUM- Later dan gebruikelijk, maar het streekmarktseizoen is van start! In verband met het Corona-virus en de bijbehorende regels is het eerste deel van het seizoen in het water gevallen. Op diverse plaatsen in Friesland gaat het in juli weer los.

Friese Streekmarkt Oldeberkoop en Hemelum en Boerenmarkt Woudsend staan te trappelen om hun markt-deelnemers weer een inkomstenbron te bieden. De lokale producenten en verkopers die normaal gesproken hun waar kwijt kunnen op de streekmarkt, missen de afzetmogelijkheid en het contact met de bezoekers ontzettend. Doetie van Doetie’s geiten is één van de deelnemers die op de barricades is gesprongen om de markten door te kunnen laten gaan. Bij bestuurders en gemeentes klopte ze meerdere malen hard op de deur. Haar inzet en die van andere enthousiastelingen heeft ervoor gezorgd dat streekmarkten als markt worden gezien en niet als evenement.

Op 5 juli Flinkefarm Hemelum

Op 5 juli is de eerste streekmarkt op de Flinkefarm te Hemelum. Dat daar veel ruimte voorhanden is, komt goed uit in de nieuwe anderhalve-meter maatschappij. Met ruimte voor zo’n 30 deelnemers hoef je niets van je favoriete leveranciers en producenten te missen. De maatregelen om een ontspannen markt te organiseren zijn goed uitgedacht. Alles gebeurt in de buitenlucht. Op de toiletten na, zijn de binnenlocaties afgesloten en is er een looproute uitgestippeld. Je komt binnen via de entree en gaat via de kramen op het terrein weer weg langs de andere zijde. Het aantal mensen op het terrein wordt continu geteld en in de gaten gehouden. En zelfs zonder live-muziek zal het een welverdiend uitje zijn.

De corona-proof markten in Hemelum zijn vervolgens nog te bezoeken op 2 augustus, 6 september en 4 oktober. Aan het ‘nieuwe normaal’ moet iedereen nog wat wennen, maar je kunt bijna weer heerlijk buiten boodschappen doen zoals je gewend was. Kijk voor meer informatie op www.itflinkeboskje.nl