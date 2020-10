De Rat ontvangt de Molenprijs 2020 niet, tweede plaats levert wel €8590,- op

IJlst- De Molenprijs 2020 gaat niet naar houtzaagmolen De Rat in IJlst, maar naar molen Ceres in Bovenkarspel. De prijs is maar liefst 75.000 euro! De Rat was samen met nog een drietal andere molens genomineerd. Naast molen Ceres waren dat, Quadenoord uit Renkum en De Hoop een molen die in Almelo staat.