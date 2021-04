De Putkapel en Clown Sander brengen ode aan Sneek tijdens online aubade

SNEEK- Dweilorkest De Putkapel gaf vanochtend, met presentatie van Clown Sander, een online ode aan Sneek en alle inwoners die nog even volhouden tijdens de coronacrisis. Op Facebook werd live een aubade gespeeld. Met de woorden 'Hou fol, hou moëd' op melodie van 'Soon May the Wellerman Come' werd iedereen een hart onder de riem gestoken.