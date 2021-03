De Paashaas in de tuin van Lokaal55

SNEEK- De Paashaas is nu al gespot in de tuin van Lokaal55! Zij/hij heeft de ruime tuin met terras verkozen om tijdens de Paasdagen kinderen (en ouders) te verrassen.

Iedereen die een heerlijke brunch of diner komt afhalen, kan de Paashaas tegenkomen.

In de Paas Drive Thru strepen kids (in de auto) hun bingokaart vol en aan het eind van het rondje om Lokaal55 worden ze beloond!

Bestel je Paaslekkernijen op de website van www.lokaal55.nl, dan ben je erbij op 4 of 5 april!