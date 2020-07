De Kraak van de Kluis wordt theatrale thuisbeleving

SNEEK- De Kraak van de Kluis vindt plaats op zaterdag 26 september vanaf 19.43 uur. Bezoekers die een ticket kopen, kunnen de productie in hun eigen huis beleven. Ze worden aangemoedigd om dit samen met een oudere of juist een jongere generatie te doen (vanaf 13 jaar). De Kraak van de Kluis wordt gemaakt in het kader van 75 jaar Vrijheid. Het is als een van de weinige producties van dit herdenkingsjaar overgebleven.