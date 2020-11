De Kraak van de Kluis in een nieuw jasje

SNEEK- De organisatie van De Kraak van de Kluis heeft vele positieve reacties op de livestream-film mogen ontvangen. De multimedia-voorstelling van 26 september is nu nabewerkt. Er is nieuw materiaal aan toegevoegd en Faber Audiovisuals heeft de film opnieuw gemonteerd. De organisatie kreeg namelijk diverse berichtjes van mensen die het stuk het graag nog een keer wilden zien of tot hun spijt hadden moeten missen. De Kraak van de Kluis wordt daarom op 22 november nog eens gestreamd.

Cilla Geurtsen van de Leeuwarder Courant noemde de zorgvuldigheid waarmee de De Kraak van de Kluis was uitgedacht en vormgegeven. ‘Je zit er als kijker echt bovenop: kijkt als het ware in de ziel van de personages.’ Het verhaal over verzet, verraad en liefde was volgens de recensente sterk voor het voetlicht gebracht, en behield een zekere luchtigheid door licht humoristische kwinkslagen.

De vertoning is deze keer met een digitaal beleefpakket, want de pauze is geschrapt. Er zijn echter nog jutezakken met inhoud over. Wie als eerste een kaartje koopt, kan het beleefpakket gratis ophalen. Als u een kaartje koopt, ziet u waar dit kan. Kaartjes (en het recept voor een oorlogstaart of een bakketaart) zijn te vinden op de site www.dekraakvandekluis.nl.

Tijd: 22 november, 15.43 uur

Plaats: thuis, online

Kaart: 15 euro

Foto: Hoofdrolspelers Lolle en Riek in De Kraak van de Kluis