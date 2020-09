‘De Friese Meesters’ in De Nieuwe Ruiter van Bolsward

BOLSWARD-Opnieuw heeft werkplaats De Nieuwe Ruiter een unieke expositie! Vanaf 13 september 2020 zijn in de St. Jansstraat 8 in Bolsward werken te zien van twee Friese ‘meesters’ in de schilderkunst: Gerrit Wijngaarden en Martin Sijbesma. Gerrit Wijngaarden (Dedgum, 1963) begon als 18-jarige met schilderen.

Zijn oudere broer beschilderde in zijn vrije tijd melkbussen en kolenkitten, om die vervolgens op de steiger te verkopen aan voorbijvarende toeristen. Met de olieverf van zijn broer schilderde Gerrit zijn eerste schilderij en dat ‘viel niet tegen’. Met een enorme gedrevenheid ontwikkelde hij zijn eigen stijl en debuteerde in 1989.

Hierna volgden vele exposities, zoals in museum Belvedere en Le Gallerie dei Gerosolimitani in Italië. Stilte, melancholie en het mysterieuze van het bestaan zijn de onderwerpen die de rode draad vormen van het werk van Gerrit Wijngaarden. Martin Sijbesma (Hartwerd, 1968) volgde de opleiding tot huisschilder, maar als kind maakte hij al de bewuste keuze om kunstschilder te worden. Martin is gespecialiseerd in stillevens, veelal met oude voorwerpen die beschadigd zijn, net als in een mensenleven.

Ook schildert hij oude gebouwen, oldtimers en portretten. Veel van zijn inspiratie komt voort uit de vele toertochten die hij in de zomer maakt met zijn oldtimer. Het werk van Martin Sijbesma kenmerkt zich door een warme, romantische en verstilde inslag door kleur en compositie. Eigenaresse van werkplaats De Nieuwe Ruiter, Femke Kruger, is geweldig trots dat het is gelukt om beide heren hun prachtige werk te laten zien in de werkplaats. Op deze manier kan Bolsward en omgeving weer meegenieten van de kunstschatten die Friesland rijk is.