De Faeröer Eilanden en Fryslân

LEEUWARDEN- Deze week verschijnen bij de Friese uitgeverij Afûk en bij de Faeröerse uitgeverij Bókadeild Føroya lærarafelags tegelijkertijd twee bijzondere boeken. ‘De Beam’ is de Friese titel van het oorspronkelijk Faeröerse prentenboek TRÆIÐ, geschreven en getekend door Bárður Oskarsson. ‘Tije – drongurin og rottumaðurin’ is de Faeröerse titel voor het oorspronkelijk Friese (voor)leesboek ‘Tije’, geschreven en getekend door Mirjam van Houten.

Vanuit het NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), waarvan gedeputeerde Sietske Poepjes voorzitter is, onderhoudt Fryslân banden met diverse regio’s. Zo kwam het dat het eerste buitenlandse werkbezoek van Arno Brok als Commissaris van de Koning hem in maart 2019 naar de Faeröer Eilanden bracht om daar de culturele en economische banden met Fryslân aan te halen. Bij een bijeenkomst met Hanna Jensen, de Faeröerse minister van cultuur en educatie waar ook Niels Jákup Thomsen van Bókadeild Føroya Lærarafelags was uitgenodigd, werd het idee van een ‘bookswap’ gelanceerd. Commissaris Brok zag meteen de mogelijkheden.

Kinderboekenbeurs

Begin april vorig jaar, op de kinderboekenbeurs in Bologna, zocht uitgever Ernst Bruinsma van de Afûk voor het eerst contact met uitgever Niels Jákup Thomsen. Hij ontmoette daar ook de schrijver Bárður Oskarsson. Het gesprek kreeg een vervolg op de Buchmesse in Frankfurt en daar werd de afspraak gemaakt om een boek van elkaar uit te geven. De Afûk koos voor het prijswinnende boek ‘De Beam’ en Thomsen koos met zijn team ‘Tije’ uit een serie kinderboeken die hem aangeboden werd. Bijzonder aan beide titels is (ook) dat de schrijvers multitalenten zijn en zelf de illustraties voor hun boeken hebben gemaakt.

Ernst Bruinsma: ‘Ik voelde meteen een klik met deze uitgeverij en de collega’s daar. Het bedrijf heeft heel veel raakvlakken met de Afûk en richt zich volledig op kinderboeken. Zo’n goed contact is onmisbaar om in de internationale boekenwereld afspraken te kunnen maken. En het laat zien dat wij vanuit Friesland moeten doorgaan op deze weg om de Friese literatuer ook buiten onze grenzen bekendheid te geven.’

Prentenboekje ‘De Beam’

Het prentenboekje ‘De Beam’ van schrijver en illustrator Bárður Oskarsson (Tórshavn, 1972) gaat over de twee vriendjes Bob en Hilbert. Bob, het konijn, wil graag weten wat er aan de andere kant van de boom is. Zijn vriendje Hilbert weet het wel, die heeft de hele wereld al gezien, zegt hij. Maar of Bob dat allemaal moet geloven? Oskarsson was de winnaar van de Nordic Council Children and Young People’s Literature Prize 2018 en zijn boeken zijn vertaald in onder andere het Deens, Noors, Zweeds, Engels en Duits.

‘Tije’ van schrijver en illustrator Mirjam van Houten (Beetsterzwaag, 1977) is een (voor)leesboek voor kinderen van de middenbouw, over het jongetje Tije dat van het platteland naar de stad moet verhuizen. Hij maakt zich er zorgen over of hij daar wel vriendjes zal krijgen. In de stad krijgt Tije een heel bijzondere vriend, maar gaat dat allemaal goed? ‘Tije’ verscheen in 2016 en was het debuut van Mirjam van Houten.

Het boek werd genomineerd voor de Simke Kloostermanprijs voor Friese kinder- en jeugdliteratuur en kreeg een plaats op de erelijst van de IBBY (International Board on Books for Young people) van 2018.