De etalage van hoop in de Oosterkerk

SNEEK- Vanaf advent vorig jaar is er in voorportaal van de Oosterkerk in Sneek een tableau vivant te zien, of wel: een levend schilderij. Het is voor alle wandelaars van Sneek

In de stille week voor Pasen staat er nu een gedekte tafel. De pelgrim en een groepje kinderen staan er omheen. De maaltijd staat klaar. Met brood, druiven en wijn.

Op het schilderij is de maaltijd in Emmaüs afgebeeld. Er zit een uitnodiging in: schuif maar aan. De tafel is gedekt. Het is bedoeld als een plek van bezinning voor iedereen. Om erlangs te lopen, en stil te staan bij de betekenis van dit tafereel. Er is een gedicht, en een lied via de QR-code op het raam beluisterd kan worden. Misschien een mooie manier om met iemand al wandelend in gesprek te gaan, op weg naar Pasen”, aldus de initiatiefnemers Ineke Faber en Anneke van der Werff.