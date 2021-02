De Elfstedentocht van Jikke & Jelle

SNEEK- Het is 7 februari 1912, 19.06 uur als Jikke Gaastra en haar broer Jelle aan komen schaatsen bij de Waterpoort in Sneek.

Het is een bijzondere dag voor Jikke. ’s Ochtends vroeg is ze als eerste vrouwelijke deelnemer aan de start verschenen van de Elfstedentocht. Die ging toen ‘om ‘e Noard’. Overal waar ze komt wordt ze toegejuicht, vragen mensen om haar handtekening en krijgt ze bloemen of andere cadeaus. Mensen dragen haar op de schouders zodat ze niet hoeft te klunen en in Harlingen zet iemand zelfs haar koude voeten op een warme stoof.

Jikke voelt zich nog fit. Ze zijn er bijna, Sneek is de laatste stad voor de finish. Eenmaal aangekomen bij de Waterpoort, klinkt een kanonschot en een daverend applaus. Wat blijkt: het is onbetrouwbaar verklaard, Sneek is nu officieel het eindpunt.

Even is Jikke teleurgesteld, maar dat duurt niet lang. Ze worden op de trein naar Leeuwarden gezet, waar Jikke een gouden elfstedenkruisje krijgt en danst tot één uur in de nacht.

In 1960 laat Jelle een wandbord maken ter herinnering aan deze bijzondere tocht. Dat bord wordt samen met de schaatsen en de controlekaart van Jikke bewaard bij het Fries Scheepvaart Museum. https://bit.ly/3aAZ1Az

Met dank aan Alice Booij