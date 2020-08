De culturele sector krijgt 482 miljoen extra: Hoeveel is er voor Cultuur Kwartier Sneek?

"Het is ongelofelijk belangrijk dat we zorgen dat de culturele sector blijft voortbestaan, dat daar geen instellingen onnodig omvallen en daar trekt het kabinet flink de portemonnee voor", zo legde de minister van Cultuur uit.

De sector heeft het volgens haar zwaar te verduren. "Theaters hebben nog steeds te maken met forse beperkingen, sommige artiesten kunnen nauwelijks optreden en veel zzp'ers zitten zonder werk, dus we moeten ervoor zorgen dat makers in de culture sector weer aan het werk kunnen en dat theaters kunnen doorspelen, ook al is het op dit moment geen verdienmodel."

De minister erkent "niet iedereen" te kunnen redden. "Maar met dit pakket, 482 miljoen, boven op het generieke pakket, denk ik dat we een heel eind komen."

'Ik zet alles op alles om het beste eruit te slepen'

In april werd een noodpakket aangekondigd van 300 miljoen euro voor de culturele sector. "Als je kijkt naar de omvang van deze crisis voor de culturele sector, dan zal ik niet overal de omzetderving kunnen goedmaken", zei ze toen ook al tegen NU.nl. "Maar de sector mag erop vertrouwen dat ik alles op alles zet om het beste eruit te slepen."

Verdeelsleutel

Volgens ingewijden gaat van het bovengenoemde bedrag 68 miljoen naar provincie en gemeentes. We zijn erg benieuwd hoe de definitieve verdeelsleutel zal zijn!