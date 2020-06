De bank voor Ouden van Dagen in het Wilhelminapark is een eeuw oud

SNEEK- Een van de mooiste monumenten in Sneek vind ik persoonlijk de bank voor Ouden van Dagen in het Wilhelminapark. Vandaag op de kop 100 jaar geleden af werd de eerste steen voor de bank gelegd door de toen negentigjarige Jan Has.

In het Snekers staat het monument bekend als Ut Ouwe fan Dagen Bankje. Het Wilhelminapark vierde in 1998 al het eeuwfeest, vandaag is het dus 100 jaar leden dat de eerste steen voor de bank werd geplaatst door de hoogbejaarde Jan Has. Een klein steentje in de zijkant van de monumentale bank is er een stille getuige van.

Alice Booij en Douwe de Groot

Alice Booij en Douwe de Groot schreven in 1998 een fraai boek over het park en staan uiteraard ook stil bij dubbele en overdekte Bank voor Ouden van Dagen als belangrijke plaats: “Bezoekers vinden hem mooi en uitnodigend en met z’n luifels, rugschot en zijschotten biedt hij beschutting tegen zon, regen en wind. Van beide kanten is het uitzicht plezierig.”

De ontwerper van de bank, in de stijl van de Amsterdamse School, is gemeente-architect Sijbe Jellema. “De bank werd gebouwd nadat twee inwoners van Sneek, W. van der Zee en J. Nauta, de voogden (van het Old Burger Weeshuis, hvdv) om een beschutte zitplaats hadden gevraagd. Het OBW en de gemeente willigden dit verzoek graag in. De kosten bedroegen f 835,- Tijdens een kleine plechtigheid plaatste de 90-jarige Jan Has in de zomer van 1920 de eerste steen van de bank.”

Nog altijd geliefde plek

Nou 100 jaar later is de bank nog altijd geliefd, al is het publiek in de loop van de jaren wel veranderd en ligt er in en rond de bank vaak rotzooi. Jammer! Misschien is het dweilen met de kraan open, maar het verwijderen van de viltstiftkreten zou geen overbodige luxe zijn, net als een nieuw likje verf voor de 100-jarige bank.