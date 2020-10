De 20ste Bonte Sneeker Avend deurskoven naar 2022

SNEEK- Krekt su as un heel soad andere evenementen gaat de 20ste Bonte Sneeker Avend in 2021 nyt deur, mar wurdt deurskoven naar 2022.

“Heabeltsje kan har jaardach nyt fiere in disse tyd, jum snappe wel wêrom, nou? Wel sneu, maar un kaartsje sture sú se heel blij met weze! Se is in goeie gesòndhyd, mar dat wil se ok graach su houwe. Bliëf gesond en pas goëd op mekaar”, laat de Sneker diva wete.