Cultuurmenu voor basisscholen Súdwest-Fryslân overhandigd aan wethouder

SNEEK - Cultuurwethouder Mirjam Bakker heeft woensdag 3 juni het nieuwe Cultuurmenu voor de gemeente Súdwest-Fryslân in ontvangst genomen. De overhandiging verliep digitaal in verband met de coronamaatregelen. De presentatie vond plaats in Workum waar de wethouder via een beeldverbinding bij aanwezig was. De brochure ‘OP MAAT’ bevat het kunst- en cultuuraanbod voor alle basisscholen in de gemeente voor het schooljaar 2020-2021. Hij is samengesteld door projectbureau Akte2.

De presentatie van het zeventiende Cultuurmenu was via een stream op de Facebook-pagina van Akte2 live te volgen. Aagje Bouwhuis, coördinator Cultuur & Educatie bij Akte2, nam de kijkers mee door Workum en bezocht prominente culturele locaties, waaronder Museum Warkums Erfskip en het Jopie Huisman Museum. Tussendoor waren er korte optredens en gesprekken met kunstenaars, waaronder dansdocente Leonieke Scholten, muziekdocente Jeanette Valkema, pottenbakker Siete Koch en theaterdocenten Baukje Krikken-De Boer en Nienke Brinkhuis.

Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek, is beheerder van het cultuurnetwerk van scholen en kunst- en cultuuraanbieders in Súdwest-Fryslân. Talloze kunstenaars uit de gemeente, basisscholen, Cultuur Kwartier Sneek en culturele instellingen uit Súdwest-Fryslân hebben een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten.

De programma’s in OP MAAT beslaan allerlei disciplines: muziek, dans, theater, taal en media, beeldende kunst, circus, erfgoed en multidisciplinair. Een deel wordt gratis of tegen een kleine bijdrage aangeboden dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (KEK), een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provinsje Fryslân. Daarnaast kunnen alle scholen via het Rabo Instrumentenfonds voor slechts € 5 per leerling een instrument voor een muziekprogramma huren.

“We hadden voor dit Cultuurmenu geen beter thema kunnen kiezen”, aldus Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2). “Deze tijd vraagt de creativiteit om nieuwe vragen te stellen in een onderzoek naar een wereld die we nog niet kennen. Op Maat.” Wethouder Mirjam Bakker volgde via de beeldverbinding Aagje Bouwhuis op de voet door Workum. Bij de laatste stop, het Jopie Huisman Museum, kreeg ze - na een optreden van AMV-leerlingen onder leiding van Jeanette Valkema - de nieuwe brochure overhandigd. “Fantastisch, al het aanbod dat er weer in staat! Zoveel keus voor de scholen, zoveel mogelijkheden om kennis te maken met kunst en cultuur voor de kinderen en leerkrachten, ik zie er zelfs circus tussen staan. Mijn complimenten aan de samenstellers.