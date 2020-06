Cultuur Kwartier Sneek en Bonte Sneeker Avend slaan handen ineen voor culturele soap

Vanavond wordt de eerste aflevering uitgezonden door Omroep Súdwest. De soap bestaat uit acht afleveringen en is te zien in de avondcarrousel van de omroep. De reeks wordt ook uitgezonden via de sociale media van CKS en de BSA.

Heabeltsje de Jong speelt de hoofdrol. Zij is de vaste gastvrouw van de populaire verjaardagsavonden van de BSA in Theater Sneek. De avonturen van 'Frou de Jong' in coronatijd vormen de rode draad in de soap. Zo bezoekt zij na maanden weer de kapper en brengen de bewoners van de Steenklip een serenade bij een verzorgingstehuis. De aflevering start wekelijks met een persconferentie van directeur Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek, bijgestaan door een doventolk. De 11-jarige reporter Wouter van der Werf wil alles weten over cultuur in coronatijd in Súdwest-Fryslân en houdt interviews met bekende inwoners van de gemeente.

Het initiatief voor de soap komt van Hans de Lang, coördinator zakelijke dienstverlenging van CKS. De Lang is de hoofdredacteur van Kwartier TV, het productieteam van CKS. “De wil om iets voor ons publiek te doen hebben we continu gevoeld. Toen op een zeker moment veel mensen ouderwets televisie gingen kijken, wist ik welk medium we moesten kiezen. Met een sterke theatrale persoon als Heabeltsje de Jong binnen de Sneker stadsgrenzen was het idee snel geboren.”

De leden van de BSA twijfelden geen moment toen ze door CKS werden benaderd. Regisseur Wiesje Jansma-De Vries: “Theater Sneek voelt als onze huiskamer en geeft ons de gelegenheid om naar buiten te treden en onze kunsten te vertonen. De coronacrisis biedt zoveel haakjes voor mooie verhalen dat de ideeën gelijk begon te stromen.

Kwartier TV kreeg voor Keek op de week persoonlijke toestemming van Kees van Kooten en Wim de Bie om de titel in bruikleen te nemen.