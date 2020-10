Cultuur Historisch Centrum ‘de Tiid’ bijna klaar

BOLSWARD-Na 518 dagen bouwen is maandag Cultuur Historisch Centrum de Tiid in Bolsward voor een groot deel opgeleverd.

Na de ondertekening van diverse documenten, overhandigde directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep de nieuwe sleutel van het pand aan wethouder Mirjam Bakker.

De nieuwbouw (archief, gemeenteloket en atrium), het deel aan de Jongemastraat (bibliotheek) en de Nieuwe Waag (tentoonstellingsruimte) zijn klaar. De komende maanden worden de ruimten verder ingericht. Daarna verhuizen de bibliotheek, het gemeenteloket en het archief naar De Tiid. Begin volgend jaar openen de bibliotheek en het gemeenteloket de deuren voor publiek.

De werkzaamheden aan de toren en de torenconstructie zijn nog in volle gang. Dat is de reden waarom het oudste deel van het complex nog in de steigers staat. Een officiële opening volgt als het gehele complex gereed is en de toren weer is teruggeplaatst. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat er vanuit dat die opening nog voor de zomervakantie plaats kan vinden.