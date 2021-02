Culinair & Cultureel wandelen door Sneek

Bij Het Proeflokaal aan de Marktstraat 27, kwamen we de gezusters Janneke en Marijke Idzenga tegen die aan de wandeltocht meededen. “Via social media kwamen wij erachter dat deze tocht vandaag was en hebben ons aangemeld. Er wordt op dit moment niet zoveel georganiseerd, dat we dachten dit gaan we doen”, vertelt Marijke.

“We zijn gestart bij de Brownies en Downies op het Grootzand en we zijn nu halverwege. Bij een aantal gelegenheden kun je wat hapjes en drankjes krijgen, maar het is vooral een leuke bezigheid in een tijd dat je verder niet zoveel kunt doen. We volgen de route via de telefoon op een app, waarop een aantal weetjes en vragen op staan. Wij komen uit Heerenveen en Akkrum, zodat we ook nog iets leren over Sneek.”