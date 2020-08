Corona weerhoudt inzenders scheurkalender niet

Alle Corona-ellende ten spijt, het heeft de inzenders niet weerhouden om persoonlijke foto's in te sturen van iets wat hen in Friesland beweegt. Want dat is de vraag die de initiatiefnemers achter de kalender de Friesen stelt; Wat beweegt jou in Friesland? Meer dan 600 mensen hebben daar inmiddels antwoord opgegeven. Maar we hopen dat we nog wat meer inzendingen zullen ontvangen.

De kalender laat op een leuke en persoonlijke manier zien wat de een kracht van Friesland is.

Alle inzenders ontvangen in de loop van september bericht hoe en waar de scheurkalender medio oktober feestelijk gepresenteerd wordt. Hoe zal zeker ook afhangen van de 1,5 meter restrictie. Dat maakt het niet makkelijker, maar wel creatiever.

Inzenden kan t/m 15 augustus www.fryskescheurkalender.nl