Compilatie 5 jaar Sneekweek Slotconcert op Omroep Súdwest

Lions Club Sneek Waterstad heeft een film over 5 jaar Sneekweek Slotconcert gemaakt. De première is zondagmiddag 9 augustus as. om 16.30 uur. De film is voor iedereen live te volgen op Omroep Súdwest.

In verband met de coronacrisis is er dit jaar geen Sneekweek Slotconcert. Om die reden heeft Lionsclub Sneek Waterstad besloten met behulp van een aantal professionals een film te maken op basis van een muzikale beeldcompilatie van de slotconcerten van de afgelopen jaren.

De film zal o.a. worden aangevuld met korte interviews met bekende en minder bekende Snekers over toen en nu, deze bijzondere coronatijd. De film is vooral bedoeld voor de ouderen in Sneek, maar uiteraard ook voor alle andere inwoners van Sneek te beleven op Omroep Súdwest op zondagmiddag 9 augustus om 16.30 uur!

De film wordt zondagmiddag Slotconcert-tijd, rekeninghoudende met de Corona-maatregelen, in 5 oudereninstellingen op groot scherm vertoont aan zo’n 175 ouderen.

Bij de première krijgen deze VIP-gasten, net zoals anders tijdens het Slotconcert, advocaat met slagroom geserveerd.

Marrit Daams

De film is gemaakt door Marit Daams. Zij is de videograaf en levert in deze een hele mooie prestatie en ondersteuning van het project! Zij is afstuderend student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en heeft al meer mooie documentaires en films op haar naam staan zoals https://cinecrowd.com/nl/rejina.

Studio Sudwest is te vinden op:

Ziggo analoog kanaal7

Ziggo Digitaal kanaal 40

KPN Kanaal 1343

Xs4all Kanaal 1343

Telfort Kanaal 1343

Tele2 via het menu van tele2

Stipte via het menu van Stipte