Colleges van de Academie van Franeker in eigen huiskamer

FRANEKER- De Academie van Franeker brengt vanaf woensdag 9 december, vandaag dus, een drietal colleges live in de huiskamer in het programma Thúsakademy. De academie is druk bezig om van Franeker weer een universiteitsstad te maken. De colleges zijn gewoonlijk voor publiek toegankelijk, maar in deze tijd is dat niet altijd mogelijk. Daarom brengt de academie samen met Omrop Fryslân de colleges bij de mensen thuis.

Universiteitsstad van toen

De Academie van Franeker stond een paar eeuwen geleden aan de top van de wetenschappelijke wereld, met studenten uit binnen- en buitenland. De Academie van Franker heeft zich ingezet om een link te leggen tussen de wetenschappelijke wereld en de samenleving. Zo werd er niet alleen college gegeven in het Latijn, maar ook in het Nederlands, zoals in wiskunde, meetkunde, astronomie en scheepvaartkunde. Aan de academie kwam in 1811 een eind, toen Napoleon Bonaparte de academie sloot.

Stichting Academie van Franeker

Drie jaar geleden is de academie nieuw leven ingeblazen. De stichting 'Academie van Franeker' is opgezet om het universitaire verleden van Franeker op een moderne wijze te laten herleven. Daarvoor heeft de academie zich gespecialiseerd op een viertal thema's: 'Natuur en Techniek', 'Mens en Gezondheid', 'Recht en Omgeving' en 'Letter en Geest'. De Academie van Franeker werkt vandaag de dag samen met Campus Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen.

Colleges voor iedereen

Om de verbinding tussen de wetenschap en de samenleving ook nu door te zetten, organiseert de academie publiekscolleges. Dit zijn colleges die voor iedereen toegankelijk zijn, voor mensen die open staan om iets nieuws te leren. Omrop Fryslân brengt in Thúsakademy drie colleges bij de mensen thuis met als thema: 'Donkere dagen'.

Zo is op woensdag 9 december het college 'Stralen in het donker' te volgen, van Adrie Warmenhoven, directeur van het Eise Eisinga Planetarium. In zijn college staat de sterrenhemel van de winterperiode centraal.

Een week later is dr. Sytze Ypma spreker van het college. In 'Dolen in het donker' wordt het complot-denken bekeken in tijden van crisis, want iedereen reageert daar anders op.

Het voorlopig laatste college is in handen van Em. Prof. dr. Rolf Bremmer en gaat over 'Feesten in het donker'. Op deze avond, aan de vooravond van het Lichtfeest bij uitstek, zoeken we de gemeenschappelijke deler van al die feesten met zo'n verscheidenheid aan historische achtergronden: van Sint-Maarten tot en met Maria-Lichtmis.

De colleges van Thúsakademy over 'Donkere dagen' zijn woensdag 9, 16 en 23 december vanaf 20.30 uur live te volgen op televisie en online.