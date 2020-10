Collegereeks Generatiehuis Dichten en Schrijven

LEEUWARDEN- In samenwerking met Leeuwarden City of Literature organiseert het Generatiehuis een reeks van vier interactieve colleges door en over de literaire wereld in Fryslân. De colleges behandelen steeds een ander aspect van schrijven en literatuur en worden vanaf 28 oktober op vier woensdagavonden gegeven.

Jitske Kingma is eigenaar van uitgeverij Elikser in Leeuwarden. Eerder werkte ze als journalist, was eindredacteur van het Friesch Dagblad en redacteur van literair-cultureel tijdschrift de Moanne. Ook publiceerde ze zelf. Op de startavond van de collegereeks geeft ze een inkijkje in de wereld van de uitgeverijen, waarin de afgelopen 20 jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook vertelt ze over haar eigen, bijzondere uitgeverij: haar eenmanszaak geeft zowel op ‘traditionele’ wijze boeken uit, als via Printing On Demand.

Arjan Hut is een Friestalige schrijver en dichter. Hij debuteerde in 2004 met de bundel Nachtswimmers; zijn meest recente bundel kwam recent uit en heet Fjoertoer yn it wâld. Hij zal tijdens het tweede college in de reeks als dichter op zijn kenmerkende bevlogen wijze vertellen over poëzie en geeft een beknopte dichtworkshop.

Als derde spreekt Eduard Kuijt, eigenaar van Boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen en lid van de Raad van Advies voor de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Hij geeft vanuit het perspectief van een actief cultureel ondernemer inzicht in zowel de zakelijke als culturele kanten van het hebben van een boekhandel. Tialda Hoogeveen (1974) is schrijver en journalist en sluit de reeks af. Meest recent verscheen van haar de succesvolle non-fictie roman De geur van hooi (Thomas Rap, 2020) en het kinderboek Oerstoer, over de wolharige mammoet en de rest (Ploegsma, 2019). Zij zal spreken over het schrijven van non-fictie, met name over het gebruiken en verwerken van bronmateriaal.

De colleges zijn in Theater de Bres, coronaproof! Er is voldoende ruimte om de anderhalve meter afstand te bewaren. Binnen is een mondkapje verplicht totdat de deelnemers plaatsnemen dan kan deze af. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aanmelden is verplicht en kan via generathiehuis.nl. De colleges starten om 19:30 uur, de kosten bedragen 20 euro in totaal voor alle vier colleges.

Alle praktische zaken op een rij:

Data colleges: 28-10, 4-11, 11-11 en 18-11

Tijd: 19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Locatie: Theater De Bres (Schoolstraat 4, Leeuwarden)

Kosten: totaal € 20,-

Leeftijd: vanaf 55 jaar

Aanmelden: https://generatiehuis.nl/project/college-dichten-schrijven/