Cohda Kwartet geeft midzomeravondconcert in Noorderkerkzaal

SNEEK- Het Cohda Kwartet geeft zaterdag 20 juni een midzomeravondconcert in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. In verband met de coronamaatregelen is er plek voor dertig man publiek. Het optreden van het blokfluitkwartet kan ook via een livestream op YouTube worden gevolgd. Kaarten zijn te koop via cohdakwartet.nl. Het concert is een speciale editie van de serie Topzondag met Koffiegeur.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Op het programma staan de werken Paduan (S. Scheidt), Fuga in G BWV 578 (J.S. Bach), Ouverture zu Die Zauberflöte (W.A. Mozart), ImPulse (R. Hölscher), Triosonate in DTWV 42:d10 (G. Ph. Telemann) en Golliwogg’s Cakewalk (Claude Debussy).

Cohda Kwartet

Het Cohda Kwartet is opgericht 2017 en heeft veel opgetreden in Nederland en Duitsland. De groep bestaat uit Anneke Hoekman, Marit Darlang, Stephan Esmeijer en Lies van der Grient. Zij bespelen alle soorten blokfluiten, van de kleine sopranino tot een contrabas van twee meter. Het repertoire bestrijkt alle eeuwen van geschreven muziek, van vroeg renaissancestukken tot aan hedendaags klassiek en jazzy nummers.

De spelers schuwen dan ook niet om naast de ‘serieuze’ componisten een easylistening of hedendaags stuk te programmeren. Een combinatie van respect voor de historische uitvoeringspraktijk en open staan voor de moderne tijdgeest. De leden van Cohda Kwartet zijn naast spelers ook bevlogen blokfluitdocenten bij diverse muziekinstituten en hebben elk een eigen lespraktijk.

Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden. Tseard Verbeek is de programmeur. Als de coronamaatregelen het toelaten gaat in het najaar een nieuwe Topzondag-reeks van start. Kaarten De toehoorders in de Noorderkerkzaal zitten 1,5 meter van elkaar. Het reserveren van een plek is verplicht. Kaarten kopen aan de zaal is niet mogelijk. De ticketverkoop, ook voor de livestream, loopt tot en met donderdag 18 juni: zaal 12,50 euro, livestream vanaf 8 euro. Kaarten en meer informatie: cohdakwartet.nl.