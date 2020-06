Cine Sneek ook weer open

Nog steeds zeer populair is de film De Beentjes van St Hildegard , maar er draaien nu ook een aantal nieuwe titels zoals I still believe, Rundfunk , Big Trip en de actiefilm Line of Duty. Tickets kunnen online worden aangeschaft maar ook tijdens de openingstijden aan de kassa of telefonisch worden gereserveerd. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen maar dat betekent niet dat het hierdoor minder gezellig is. Welkom derhalve in CineSneek!