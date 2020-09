CdK Arno Brok neemt eerste jutezak van De Kraak van de Kluis in ontvangst

LEEUWARDEN- Zaterdagmiddag 19 september nam de heer Arno Brok, de Commissaris der Koning, de eerste jutezak van De kraak van de Kluis in ontvangst. De organisatie van de theatrale thuisbeleving kon zo in de persoon van initiatiefnemer Hein Jaap Hilarides de provincie Fryslân bedanken voor hun support. De CdK had nog een half uurtje in zijn overvolle agenda, en het projectteam en een aantal spelers stonden met de jutezakken in het Kaatsmuseum in Franeker. De overhandiging vond plaats in het zonnetje op de Voorstraat. De heer Brok had complimenten voor de durf van de organisatie: 'Moai dat yn koronatiid ek nije produksjes mooglik binne!'

De provincie heeft het livestream-theaterproject op twee manieren geweldig gesteund: via de Stichting 75-jaar-vrijheid en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De organisatie van De kraak van de Kluis is de provincie dan ook zeer erkentelijk voor het warme (cultuur)hart dat ze, in dit geval, de theatrale thuisbeleving toedraagt. Op haar beurt is de provincie blij dat er in deze coronatijd toch nog een productie tot stand is gebracht i.h.k.v. het herdenkingsjaar 75-jaar-vrijheid. De kraak van de kluis is een verhaal over verraad, verzet en liefde. Als gevolg van de corona is het stuk omgegooid van locatietheater naar een 'thuis-een-avond-uit'-beleving. Bij de ticket inbegrepen is een jutezak met inhoud voor de optimale beleving.

Onderschrift foto:

Arno Brok nam de jutezak in ontvangst van de spelers Eline de Vries (Riek) en Jitze Grijpstra (Jelle). Ook aanwezig was Piet Hoekstra namens de Bildtse Aardappelweken die de jutezak met inhoud heeft gesponsord.

Foto: Monique Dijkstra