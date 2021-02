Carnavalsvereniging de Oeletoeters zorgt juist nu voor verbinding en Carnavalesk vertier!

SNEEK- Alles is anders in deze tijden en dus ook Carnaval. Normaal tovert Carnavalsvereniging De Oeletoeters Sneek om in ‘Drabbelterp’ compleet met optocht, praalwagens, een Carnavalsviering in de Martinuskerk, Sleuteloverdracht en vele andere activiteiten voor een groot publiek.

Dit jaar is dat anders en leek niets mogelijk. Toch zijn Prins Elroy, Jeugdprins Jurre en hun Gevolg en het bestuur niet bij de pakken neer gaan zitten en allerlei activiteiten bedacht die iedereen online kan volgen en zelfs kan deelnemen.

Vrijdag brengen Prins Elroy, Hofdame Margriet en Secondant Martijn Oranjekoek bij een aantal verzorgingshuizen voor de bewoners. Op zaterdag zal Burgemeester De Vries officieel de Stadsleutel van Sneek overhandigen aan Prins Elroy.

Op zaterdag is een surprise-activiteit voor Prins Elroy, Jeugdprins Jurre en diens Hofdame Boudina. ‘s middags is er een online Bingo voor de Jeugd.

Zondag begint de dag met een Eucharistieviering in de Rooms-katholieke Kerk waar de Prins en zijn Gevolg eregasten zijn. Deze viering wordt live uitgezonden op NPO2 vanaf 10 uur. Voorafgaand (9.45 uur) is Vorst Edward te gast bij het Geloofsgesprek ook op NPO2. Op de middag is er een Carnavaleske Bingo met leuke prijzen voor de leden van de Carnavalsvereniging.

Dinsdag om 23.11 uur wordt het Carnaval traditioneel afgesloten met de Sleutelteruggave en het Haring Happen dat online te volgen in.

Vrijwel alle activiteiten zijn online te volgen via de Facebookpagina van de Oeletoeters. Ook als je geen gebruiker bent van Facebook kun je toch alles volgen want de pagina is openbaar check dus: https://www.facebook.com/oeletoeters