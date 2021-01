Carnavaleske ‘Drive IN & Peer UM!’ bij CV De Oeletoeters

Het parkeerterrein was feestelijk aangekleed, met ballonnen en slingers en carnavalshits knalden uit de speakers. Het was een unieke en ervaring voor eenieder om met de auto door de Carnavaleske Drive in te rijden en de pakketten in ontvangst te nemen van de hoogheid Prins Elroy de 1ste en gevolg.

Met de ‘Drive IN & Peer UM!’ wilden Prins Elroy de 1ste en gevolg eenieder een vrolijk moment geven en geld op halen in deze bijzondere tijd.