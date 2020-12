Capella Sneek brengt muzikale kerstgroet

SNEEK- Cultureel gezien was 2020 voor veel koren, ook voor Capella Sneek, een verloren jaar. Dit Sneker kamerkoor is het seizoen vol goede moed begonnen in nota bene een winterstalling voor boten en verdergegaan in een gymzaal. In september was er nog hoop was op het geven van concerten in november en december. Na het verbod op zingen in groepsverband restte slechts teleurstelling.