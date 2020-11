Burgemeester Jannewietske de Vries schrijft Sinterklaas brief

SNEEK- De burgemeester van Súdwest-Fryslân een brief geschreven, of eigenlijk beantwoordt zij de brief die de Goedheiligman haar geschreven heeft.

Beste Sinterklaas,

Van harte welkom! Wat ontzettend fijn dat u weer in het land bent. Ik heb uw brief ontvangen. U vraagt of ik alle tekeningen van de kinderen in de gemeente voor u wil verzamelen. Natuurlijk wil ik dat! En nog een vraagje aan de kinderen. Dit jaar doen we al die dingen anders. Niet alles kan, maar we kunnen wel allemaal leuke dingen bedenken. Heb jij gekke, lieve, verrassende plannen voor de feestdagen? Laat het me weten via sudwestfryslan.nl/sinterklaas

Ik wens jullie een fijne en gezellige november en december!

Groet, burgemeester Jannewietske de Vries