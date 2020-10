Burgemeester Jannewietske de Vries neemt historisch stickeralbum in ontvangst van CvdK Arno Brok

SNEEK- Vanmiddag heeft burgemeester Jannewietske de Vries uit handen van CvdK Arno Brok het historisch stickerboek ‘Ontdek de geschiedenis van Sneek’ in ontvangst genomen.

De uitgave is samengesteld door Vereniging Historisch Sneek (VHS), in opdracht van Albert Heijn Stadsfenne. Het initiatief om het boek uit te geven is van Robert en Doremiek Grakist, de franchise-ondernemers van de Albert Heijn uit de Stadfenne.

Afgelopen herfst won Albert Heijn Stadsfenne de titel ‘Beste Albert Heijn van Nederland’. Vanuit deze geweldige prestatie ontstond het idee om dit ook met de klant te vieren en iets blijvends te geven.

Dat is dus het vanmiddag aangeboden boek geworden, dat door de vrijwilligers van VHS is samengesteld onder eindredactie Anton van Dijk. Maar liefst 324 plaatjes kunnen verzameld worden voor het boek. Negentien thema’s van het ontstaan van Sneek tot de Sneekweek komen in het boek aan de orde.

Vanaf vandaag krijgt de klant bij aankoop van zijn of haar boodschappen een zakje met stickers, bestaande uit stickers met oude afbeeldingen, maar ook met foto’s uit recentere tijd. Klanten krijgen zo de mogelijkheid om de rijke geschiedenis van Sneek te ontdekken met een eigen historisch stickeralbum.

Het bewaarboek kan na inlevering van een door AH uitgegeven flyer gratis worden afgehaald bij de winkel in de Stadsfenne.

De coronaregels zorgden er vanmiddag voor dat de genodigden, waaronder de samenstellers van het boek, getooid met mondkapjes bij Lokaal 55 zaten waar de aanbieding plaatsvond. Arno Brok uiteraard met ‘ Fryske flach mûlkapke’ en Jannewietske de Vries met een bruin exemplaar, passend bij haar jurk die ze deze middag droeg.

Opvallend dat zowel de toespraken van de Commissaris als die van de burgemeester in het Fries waren. Bij een boekaanbieding over Sneek had het Snekers zeker niet misstaan…

