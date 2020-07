Burgemeester Jannewietske de Vries in tv-programma Met je Hart

Afgelopen week werd de burgemeester geïnterviewd door Met je Hart landelijk voor de uitzending van de zondag middagmatinee.

Aanstaande zondag is het interview te zien op tv. Dit matinee is vanuit de landelijke stichting opgezet om de eenzame ouderen ook in corona tijd, waarin het eenzaamheid probleem groter is dan ooit, een kleine afleiding te geven. De matinee is voor iedereen die geïnteresseerd is beschikbaar, dus niet alleen voor ouderen die zijn aangemeld bij onze stichting.

Het programma is te zien op: https://www.metjehart.nl/ en KPN en Ziggo zetten dit kanaal op die momenten tijdelijk open voor iedereen, dus geen extra bijzonder tv-abonnement nodig. Het programma is van 15.30 en 17.00 uur.