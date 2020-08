‘Bram, de schilder’ in Theater Sneek

"We zijn dan ook zeer verheugd dat de presentatie alsnog doorgaat op vrijdag 4 september in Theater Sneek", zegt Peter Bax.

SNEEK – Wegens de landelijke pandemie zijn vele voorstellingen en evenementen uitgesteld of afgelast in de afgelopen periode. Zo ook de muzikale boekpresentatie van het kunstboek ‘Bram, de schilder – vijftien jaar schilderkunst van Bram Vermeulen’.

Bram Vermeulen (1946-2004) was zanger, componist, dichter, schrijver, theater- en televisieprogrammamaker. Samen met Freek de Jonge vormde Bram jarenlang het cabaretduo Neerlands Hoop in Bange Dagen.

Minder bekend is dat hij ook schilderde. Met het boek Bram, de schilder – een overzicht van 15 jaar schilderkunst - is hier verandering in gekomen.





Bram liet naast zijn muziek en boeken een fantastische verzameling schilderijen na. Stuk voor stuk met een boodschap, vol humor, drama, gevoel, leed, verbazing en satire. Bijzonder is om te zien hoe de schilderijen onlosmakelijk verbonden zijn met Brams muziek en theaterprogramma’s. De lezer krijgt een unieke kijk in het ontstaan van zijn werk omdat al zijn schetsboeken met daarin de originele voorstudies bewaard zijn gebleven. Peter Bax en Bram’s dochters Katarina en Tamara Vermeulen stelden het boek samen.



Boekpresentatie

Het boek wordt op 4 september, de sterfdatum van Bram, muzikaal gepresenteerd.

Speciaal ter gelegenheid van het boek zullen Bram’s dochter Katarina, studenten van het Kunstencentrum Atrium en de Dopegezinde Gemeente een hommage aan Bram brengen. Tamara Vermeulen zal een gedicht voordragen.



Het concert zal om 18:00 uur en om 20:30 uur plaatsvinden. Het theater Sneek biedt de mogelijkheid om het concert door te laten gaan; Een uniek uitje in deze bijzondere tijd.



Reserveren

Een ticket kost € 10,00 inclusief een consumptie. Reserveren voor één van de twee voorstellingen kan via de kassa van Theater Sneek: service@cultuurkwartier / 0515 - 431 400.



Boek bestellen

Het boek is in gelimiteerde oplage van 1.000 exemplaren uitgegeven, en kost € 37,50 inclusief gelijk aan het boek genummerde art print, exclusief verzendkosten. Het is verkrijgbaar op Bol.com en op de website van Bax Kunst in Sneek. En tevens na de voorstellingen.