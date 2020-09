Bouw van de Ichthuskerk, gezien door ontwerper Ab Roosenstein

SNEEK-De Ichtuskerk aan de Jan van Nassaustraat te Sneek werd in 1959 gebouwd naar een ontwerp van Ir. J.J.M. Vegter. In 2007 werd de kerkelijke functie opgeheven. Het orgel is in dat jaar overgeplaatst naar de voormalige Geref. Noorderkerk aan de Kerkgracht en het gebouw zelf kreeg in 2013 een nieuwe functie als Thomashuis.