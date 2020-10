‘Boommarter op Rooftocht’ verovert winst zomerwedstrijd Kiek-es!

SNEEK- De eerste prijs van de zomereditie van fotowedstrijd Kiek-es! in het kader van het 90-jarig jubileum van It Fryske Gea is ‘veroverd’ door de ‘Boommarter op Rooftocht’ van Hielkje Koen. Haar inzending kreeg bijna 45% van alle stemmen van het publiek! De boommarter brengt Hielkje Koen een tegoedbon van €600,- voor een vakantiewoning van ‘Buitenleven Vakanties’. Ook ‘Koeien in de mist’ van Taede Smedes ontving van het publiek veel waardering en dus de tweede prijs. Derde werd Willem de Boer met ‘Even lekker uitschudden…’. En zo vertegenwoordigt een gezelschap van een boommarter, een koe en een grote zilverreiger It Fryske Gea van de afgelopen zomer!

Tijdens de zomer van 2020 ontving It Fryske Gea maar liefst bijna 400 inzendingen. De vakjury selecteerde uit dit derde seizoen weer de tien beste foto’s. Jury-spookswoman Fokje Posthumus: ‘Ook nu was de kwaliteit van de inzendingen weer hoog. Scherpe foto’s, prachtige details en hoewel de zomer nu echt voorbij is, herinneren de kleuren ons aan het prachtige weer. We zijn blij met de hoeveelheid beelden uit de natuur die we toegezonden krijgen. Het is goed om te weten dat zo veel mensen genieten van de natuurgebieden van It Fryske Gea, dit met een camera vastleggen om het te willen delen met anderen!’

Laatste seizoen gestart!

Inmiddels is het laatste seizoen van ‘Kies-es!’ alweer in volle gang: de herfst! Tot en met 6 december kan iedereen zelf een inzending plaatsen op de website van It Fryske Gea via www.itfryskegea.nl/kiek-es . Onze vakjury maakt 11 december de top 10 bekend en dan is het weer aan het publiek om te stemmen. Voor de kerst is de bekendmaking van de winnaars!