Boom van de maand: Bevrijdingsboom aan de Iepenlaan

SNEEK- Elke maand vertelt de gemeente SWF iets over een bijzondere boom in onze gemeente. Deze maand is dat de suikeresdoorn aan de Iepenlaan in Sneek, beter bekend als de Bevrijdingsboom.

Met deze boom herdenken we de bevrijding van Sneek door Canadese soldaten op 15 april 1945. Het blad van de suikeresdoorn (maple leaf ) is het nationale symbool in de vlag van Canada. Hier is ook heel toepasselijk een suikeresdoorn geplant. Het hekwerk is gemaakt door leerlingen van de ambachtsschool en in 2020 opgeknapt.

De suikeresdoorn (Acer saccharum) komt uit Canada. De boom kan daar wel 40 meter hoog worden en heeft in de herfst prachtige kleuren. De suikeresdoorn heeft zijn naam gekregen van de ahornsiroop die je uit de bast van de boom kunt halen.