Boekenmarkt bij open RK Sint Martinuskerk in Sneek

SNEEK- Op het kerkplein van de RK Sint Martinusker aan de Singel 62 in Sneek is nog de hele middag een boekenmarkt.

“Het is een corona veilig gebeuren. Er is nog heel veel keus! Alle boeken 1 euro per stuk”, aldus de organisatie. De prachtige kerk kan in het kader van Open Monumentendag ook worden bezichtigd.