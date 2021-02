Boek over Friese dorpscafés verschenen

FRYSLAN - Deze maand is het boek Van Spanga tot Moddergat verschenen. In het boek van journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga zijn 22 Friese dorpscafés in woord en beeld geportretteerd. In zijn inleiding haalt Joustra Geert Mak aan, die het oude dorpscafé van Jorwert omschreef als 'huiskamer, dorpshuis en theaterzaal in één'.