Boek 'Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland' verschenen

SNEEK-Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland wil de lezer – zowel niet-vrijmetselaren als vrijmetselaren – uitleg geven en duidelijk maken hoe de vrijmetselarij zich heeft gevormd, dit in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel internationaal, nationaal en het bijzonder in Friesland, Groningen en Drenthe. De achttien loges in Noord-Nederland hadden en hebben een nauwe samenhang.