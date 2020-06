Boek ‘Bram, de schilder’: Vijftien jaar schilderkunst van Bram Vermeulen in beeld gebracht

SNEEK - Bram Vermeulen (1946-2004) was zanger, componist, dichter, schrijver, theater- en televisieprogrammamaker. Samen met Freek de Jonge vormde hij jarenlang het cabaret duo Neerlands Hoop in Bange Dagen.

Minder bekend is dat hij ook schilderde. Met het boek Bram, de schilder – een overzicht van 15 jaar schilderkunst – is hier verandering in gekomen. Zijn atelierdeuren openen zich nu vijftien jaar na zijn dood via een innemend kunstboek.



Peter Bax van Galerie Bax Kunst stelde het boek in nauwe samenwerking met de dochters van Bram, Katarina en Tamara Vermeulen, samen. Zij verzamelden unieke, nooit eerder gepubliceerde teksten en gedichten uit zijn dagboeken en erfgoed, waardoor Bram in zijn eigen woorden zijn werk toelicht.



Beperkte oplage

Het boek is in beperkte oplage van 1.000 exemplaren uitgegeven en als extra is een unieke kunstdruk van de destijds door Bram ingekleurde tekening ‘Het Bewijs’ toegevoegd. De verkoopprijs is vastgesteld op € 37,50.

Door de huidige omstandigheden omtrent het Covid-19/Coronavirus heeft het project enige vertraging opgelopen. Nu zijn de betrokkenen zeer blij te melden dat het boek gereed is voor de verkoop. Het wordt aangeboden via Bol.com en baxkunst.nl en in verscheidene boekhandels.



Het boek is eerst toegezonden aan de donateurs van het boekproject. De eerste reacties zijn zeer positief



‘Bram komt weer helemaal tot leven!’



‘Prachtig, alsof je Bram zelf hoort praten!’



‘Verrassend hoeveel en gevarieerd hij geschilderd heeft. De combinatie van het werk en de teksten uit zijn dagboeken werkt heel goed en verhelderend. Een vader en een boek om trots op te zijn!’



‘Grote proficiat voor het initiatief en de uitvoering. Alweer een laagje Bram.’



Auteur: Bram Vermeulen, Tamara Vermeulen en Katarina Vermeulen, Peter Bax

Titel: Bram, de schilder

Uitgave: Stichting Mecenas Súdwest-Fryslân/Erven Bram Vermeulen

Prijs: € 37,50, inclusief art print, exclusief verzendkosten, oplage 1.000 stuks.