Boaz & Tess Merlot bij Lewinski

Afgelopen vrijdag stond het duo in de halve finale van het tv-programma We Want More. Boaz is doorgedrongen tot de finale. De band helaas niet. “Maar het bracht ons wel op het idee om samen op de planken te staan en zijn countryblues en mijn Franse chansons met elkaar te vermengen. Hoe klinken Dylan, Leonard Cohen en Ray Charles in het Frans? En hoe klinkt het Franse chanson in het Engels met het rauwe stemgeluid van de 18-jarige Harlinger”, aldus Tess.

Enkele tickets beschikbaar

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor de show aanstaande zaterdag. De video's van de tv-optredens zijn hier terug te zien:

Tess et les Moutons

https://www.youtube.com/watch?v=m-iyczQN5ug

Boaz

https://www.youtube.com/watch?v=_38AwSe-sZE