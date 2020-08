Blauwhuis viert dorpsfeest ondanks corona op eigen ludieke wijze.

Het dorpsfeest in Blauwhuis wordt altijd standaard gevierd vanaf de 3e donderdag tot en met zaterdag na de 1 e zondag van augustus. Op deze zaterdag 22 augustus 2020 zal om 14.00 het enige echte Blauhúster ‘Monopoly’ worden gepresenteerd. Een monopoly-achtig spel gebaseerd op Blauwhuis en omgeving. Een spel voor jong en oud dat nog vele jaren herinnerd zal blijven. Het kenmerkt Blauwhuis en omgeving zoals het in 2020 is. Door de huidige verstedelijking mede gestuurd door gemeentelijke- en overheidsbesluiten krimpen de dorpen en zal het spel over tientallen jaren een grote historische waarde hebben.

Over het idee van de Blauhúster ‘Monopoly’ is de Merkecommissie eerlijk en geven zij de credits aan een leerling van de St. Gregoriusschool in Blauwhuis. Groep 6 van de basisschool kreeg gedurende corona een thuiswerkopdracht om een spel te maken. Eén leerling bedacht een soort van monopoly-achtig stratenspel van het dorp met daarin enkele bijzondere plaatsen en voorzien van eigen gemaakte kanskaarten en speelgeld.

De Merkecommissie pakte dit geweldige idee op en ontwikkelde het spel verder uit. Met enthousiaste sponsoren in en rondom Blauwhuis werd het mogelijk om het spel tegen een betaalbare prijs te kunnen uitbrengen. Sponsoren konden bijvoorbeeld een eigen kanskaart kopen en deze voorzien van een eigen tekst. Niet alleen bedrijven deden mee, maar ook andere verenigingen uit het dorp zoals de voetbal-, volleybal- en carnavalsvereniging.

De presentatie en verkoop van het Blauhúster Merke Spel zal ondersteund worden door achtergrondmuziek en de uitgifte van een thuisvierpakket. Op deze wijze kan iedereen in eigen kring toch een klein feestje vieren en het Merke-gevoel ervaren dat zich kenmerkt door muziek, spel en versnaperingen.