Biografie van verzetsman Willem Santema verschijnt op 27 november

SNEEK- 27 november verschijnt het boek van Willem Santema, één van de vaders van het verzet in Friesland in het algemeen en dat in Sneek in het bijzonder. 'Door de tralies schijnt de zon' is de titel van de biografie van Willem Santema (1902-1944) door schrijver Peter Bak.

Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet. De biografie 'Door de tralies schijnt de zon' werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht. Santema was een man met een groot hart voor politiek en maatschappij, die werd gedreven door zijn geloof en een hekel had aan hokjesdenken. Dit maakte hem in het ‘verzuilde’ verzet tot een bijzondere figuur. Weinigen waren tot op het hoogste niveau actief voor zowel het orthodox-protestantse 'Trouw' als voor de linkse Raad van Verzet.

Auteur Peter Bak

Peter Bak (1963) is historicus en schrijver. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1999 promoveerde op een proefschrift over 'Trouw' als verzetsblad en naoorlogs dagblad. Ook publiceerde hij een biografie van staatsman W.F. de Gaay Fortman (2004), de roman 'Het spoor van Mertens' (2007) en 'Een oord van bang wachten: kamp Haaren 1941-1944' (2018).

Boekpresentatie

Op vrijdag 27 november vanaf 16:00 uur vindt de boekpresentatie plaats en neemt burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst. Enkele sprekers, onder wie Peter Bak, komen aan het woord.

Het is via een livestream te volgen: https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U. (Vanwege corona is er geen publiek bij aanwezig.)