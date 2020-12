Binnenkort geen stoom op de Baantjer Baan in Sneek

SNEEK-Vandalen hebben een gat gegooid in een grote ruit van het Modelspoormuseum in Sneek. Daar zit nu tijdelijk een plank voor. De nieuwe ruit is besteld, maar kan alleen geplaatst worden als de Baantjer Baan voor een groot gedeelte gesloopt is .

De vrijwilligers hebben de klus inmiddels ingepland vanaf eind januari 2021. Voor het slopen en weer opbouwen van de Baantjer Baan is naar schatting €5000 nodig. Omdat de kosten waarschijnlijk niet door de verzekering worden vergoed, is het museum een crowdfunding-actie gestart op gf.me/u/zbu38y

Voor het museum in Sneek staan altijd twee vlaggen. Onbekenden hebben vermoedelijk één van de vlaggen uit de standaard gehaald en met grote kracht tegen de ruit gegooid. Het gevolg is een groot gat in de dubbele ruit. Inmiddels zit er een plank voor de ruit. Een nieuwe ruit is besteld en wordt door de verzekering vergoed.

Om de nieuwe ruit te kunnen plaatsen moet in het museum een groot gedeelte van de Baantjer Baan worden gesloopt. Die baan is in 2016 geopend en gebouwd met materiaal gekregen uit de erfenis van de in 2010 overleden auteur Appie Baantjer. De kosten voor het slopen en gedeeltelijk herbouwen van de baan worden geschat op ruim €5000 en niet vergoed door de verzekering. Voor het museum een zware financiële tegenvaller in coronatijd. Reden voor het museum om een crowdfunding-actie te beginnen op gf.me/u/zbu38y met als doel het redden van de Baantjer Baan. Elke gift is welkom. Als het geld bij elkaar wordt gehaald, kan Baantjer volgend jaar weer stomen.