Bijzondere schenking voor FSM: oudste foto van schaatskampioen Ulbe van Dijk

SNEEK- Ulbe van Dijk, hij was de ‘koning der hardrijders’, de Sven Kramer van zijn tijd. Ulbe van Dijk (1841-1910) uit Gauw won in de 19e eeuw de ene schaatswedstrijd na de andere. Het Fries Scheepvaart Museum heeft sinds deze week een nieuw ontdekte foto van hem in de collectie. Historicus Sian Wierda uit Joure vond de foto in een kringloopwinkel, en schonk hem aan het museum.

Het museum is erg blij met de schenking. “Volgens schaatskenner Ron Couwenhoven zijn er maar 3 foto’s van Van Dijk bekend, en allemaal later gemaakt als deze. Het is geweldig dat wij nu deze oudste foto van hem in de collectie mogen opnemen. De afbeelding van zo’n groot schaatskampioen is een mooie toevoeging aan wat we al in huis hebben over de geschiedenis van het schaatsen” zegt directeur Meindert Seffinga. De foto - een kleine ‘carte de visite’ - wordt bewaard in het depot, zodat hij niet kan verkleuren. Een grote kopie krijgt wellicht binnenkort een plaatsje in de IJszaal van het museum.

De schenker, Sian Wierda, kocht de carte de visite voor 1 euro in een kringloopwinkel. “Hij kwam me meteen bekend voor, maar ik wist niet waarvan. Thuis schoot me te binnen dat ik hem had gezien op de cover van het boek Hardrijderijen in Friesland van Ron Couwenhoven. Die coverfoto blijkt een 20e eeuwse reproductie te zijn van het origineel dat ik heb gekocht.” Wierda besloot meteen de foto te schenken aan het museum. “Ik vind het belangrijk dat hij goed bewaard wordt. En Van Dijk kwam uit Gauw, vlakbij Sneek. Volgens mij zou zijn foto niet misstaan in de IJszaal van het Fries Scheepvaart Museum.”

Ulbe van Dijk was jarenlang de snelste rijder op de korte baan. Hij won er niet alleen veel geld mee, maar ook prijzen als een luxe klok of een horloge. Hij won zo vaak, dat hij in 1871 zelfs door sommige ijsclubs werd uitgesloten van deelname. In totaal won hij in zijn leven 99 prijzen en premies, de 100 haalde hij net niet. In 1889 ging hij failliet en werden zijn schaatsprijzen verloot onder de schuldeisers.