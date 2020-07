Bijzondere expositie in Galerie Lytse Skientme Koudum

KOUDUM - In Galerie Lytse Skientme in de Hoofdstraat van Koudum exposeren van 16 juli tot 15 augustus drie kunstenaars die nogal uiteenlopende kunst maken.

Het zijn Rob Streng met minimalistische schilderijen, Joke Ket met Waddenschilderijen en Judith Mulder met keramiek. Bij elkaar levert dat een fascinerende expositie op.

Rob Streng, uit Hoorn, was al tijdens zijn beeldende-kunstopleiding geboeid door abstractie en geometrische vormen en hij is in de traditie van het minimalisme blijven werken. Sommige geometrische vormen zijn zeer oud en gaan terug op vormen uit de oude steentijd. Met lijn, kleur en vorm ontstaat functionaliteit van de ruimte. Het zoeken naar balans tussen kleur en vorm is een voortdurende uitdaging. In de kleine werken die in galerie Lytse Skientme te zien zijn, toont Rob Streng hoe hij die uitdaging vormgeeft.

Keramiek is voor Judith Mulder (Hengelo, Overijssel) haar passie en ze is grafisch opgeleid. Dat is duidelijk terug te zien in haar keramische kunst. Ze maakt abstracte, handgevormde objecten, vaak in ronde vormen, maar ook met platen klei. Daarnaast houdt ze ervan om ‘vreemde vogels’ te maken met een vrolijke knipoog. Kenmerkend zijn de patronen, structuren en grafische vormen waar ze mee speelt. Ze gebruikt stevige kleisoorten voor haar kunstwerken die ze bakt in de raku-oven en kleurt met verschillende glazuren.

Joke Ket woont en werkt in Hurdegaryp. In haar schilderijen beeldt ze het ultieme gevoel van vrijheid en verbondenheid met Friesland uit. De liefde van deze kunstenares gaat vooral uit naar het Wad met aan de horizon de eilanden. Het Wad biedt schoonheid, uitzichten en de sensatie van zout op je lippen, voeten in het slik en zand op je lijf. Wadvondsten, zoals schelpen, slik en zeewier, verwerkt ze in haar schilderijen. Dat geeft de schilderijen niet alleen een aparte structuur, het maakt ze ook letterlijk voelbaarder.

De schilderijen van Joke Ket en Rob Streng en de keramische objecten van Judith Mulder zijn van 16 juli tot en met 15 augustus te bezichtigen en te koop in Galerie Lytse Skientme, Hoofdstraat 26 in Koudum. De galerie is open van donderdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur en op afspraak.