Bijna anderhalf miljoen euro coronasteun voor Friese culturele instellingen

Friese culturele instellingen kregen zware financiële klappen omdat ze hun deuren moesten sluiten in verband met het coronavirus. Ze liepen veel inkomsten mis. Een deel van de instellingen kon rechtstreeks op steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekenen, maar een groot deel ook niet.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes maakte zich in Den Haag sterk om ook die coronaschade vergoed te krijgen. "De culturele sector is in Fryslân van groot belang. Voor de leefbaarheid, voor het toerisme, voor de economie", zegt Poepjes.

Groot en klein

Daarbij gaat het volgens haar niet alleen om grote evenementen als Oerol of Welcome to the Village, maar ook kunstorganisaties, openluchtspelen, musea en de hafabra. "Ik ben heel blij met deze erkenning van de minister."

De provincie verdeelt het toegekende bedrag over de provinciale instellingen.