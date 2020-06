Bibliotheek Sneek weer langer open

SNEEK- Vanaf 6 juli is de bibliotheek in Sneek langer open. Zoals elk jaar gelden er in de zomervakantie aangepaste zomertijden.

Sinds de landelijke heropening van de bibliotheken zijn de twaalf vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean beperkt geopend, voornamelijk ’s middags. Daar komt vanaf 6 juli voor de grotere vestigingen, waaronder Bibliotheek Sneek, verandering in. Rixt Heegsma, sinds 1 juni aangetreden als directeur-bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean, is tevreden met de manier waarop de coronarichtlijnen worden opgevolgd.

“We zijn blij dat we onze klanten al een aantal weken weer mogen verwelkomen. Met de huidige maatregelen lukt het ons prima om voor zowel de klanten als de medewerkers een prettige en veilige omgeving te creëren. Daarom is het nu tijd om in een aantal vestigingen de openingstijden en dienstverlening te verruimen.” Daarvoor grijpt de bibliotheek de tijdelijke zomeropeningstijden aan. “We willen mensen laten weten dat we graag weer voor ze klaar staan. Kom dan ook vooral langs in de bibliotheek”, aldus Heegsma.

Voor de bibliotheek in Sneek betekent dit dat de deuren geopend zijn op maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag zijn we geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Ook enkele faciliteiten worden weer beperkt opengesteld. De internetpc’s en printfaciliteiten zijn nog niet te gebruiken, maar wel kunnen bezoekers gebruik maken van aangewezen werkplekken. Actuele openingstijden zijn te vinden via www.bmf.nl.