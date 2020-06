Bibliotheek Sneek donderdag weer open

SNEEK - Goed nieuws! Bibliotheken Mar en Fean, waaronder ook de bibliotheek van Sneek valt, opent haar deuren weer op donderdag 14 mei. De komende dagen worden de vestigingen in gereedheid gebracht om bezoekers op een veilige en prettige wijze te kunnen ontvangen. Hiermee komt een eind aan de sluiting die begon op 16 maart.

De afgelopen weken is de tijdelijke afhaalservice een groot succes gebleken, juist nu lezen mensen graag een boek. Bezoekers kunnen vanaf donderdag gelukkig zelf weer boeken en andere materialen lenen in hun lokale bibliotheek. En dat stemt de bibliotheekmedewerkers vrolijk.

Gebruik maken van internet, de werkplekken en het leescafé zit er nu nog niet in. Wel wordt er al begonnen om ook dit mogelijk te maken en de bibliotheek in te richten volgens de landelijke protocollen.

De medewerkers van Bibliotheken Mar en Fean zijn blij met de heropening en verwelkomen de eerste bezoekers graag komende donderdag. Voorlopig gelden er aangepaste openingstijden. Meer informatie daarover en over extra voorzorgsmaatregelen is te vinden via www.bmf.nl.