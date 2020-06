Bezoekerscentrum Mar & Klif per 2 juni weer geopend

OUDEMIRDUM - Op 2 juni a.s. opent bezoekerscentrum Mar & Klif weer de deuren voor publiek. De organisatie heeft verschillende maatregelen genomen om het publiek op verantwoorde wijze te ontvangen. Mensen die het bezoekerscentrum willen bekijken moeten van tevoren online een kaartje reserveren. De winkel en het VVVpunt is vrij toegankelijk. Natuurlijk worden er ook andere maatregelen genomen, zoals een verplichte looproute met éénrichtingsverkeer en wordt er extra schoongemaakt.

Mar & Klif is het bezoekerscentrum van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân en laat de ontstaansgeschiedenis en natuur van de hele zuidwesthoek van Fryslân zien.

Verplicht entreeticket online reserveren (geldt ook voor Museumkaarthouders!)

Bezoekers die het bezoekerscentrum willen bezoeken moeten voorafgaand aan hun bezoek online een ticket boeken via www.marenklif.nl. Dat is een verplichting van de overheid. Zo kan de organisatie in de gaten houden dat het niet te druk wordt in het centrum en de bezoekers spreiden over de dag. Ieder half uur kunnen er 10 mensen naar binnen.

Bezoekerscentrum Mar & Klif had het beleid dat je zelf mocht bepalen welke entreeprijs je betaalde. Directeur Iris Nutma vertelt: ‘Dat blijft zo. Wel moeten bezoekers de kosten voor de reservering betalen. Dat is € 1 per reservering. Het maakt dus niet uit of je voor 1 persoon of voor een gezin van 6 personen reserveert, je betaalt altijd € 1. Je mag ook een grotere bijdrage geven. Graag zelfs! Dat kun je online doen bij het boeken of ter plaatse.’

Winkel/VVVpunt vrij toegankelijk

De winkel van Mar & Klif, tevens VVVpunt van VVV Waterland van Friesland, is vrij toegankelijk voor bezoekers. Er mogen 5 bezoekers tegelijkertijd in de winkel.

Voorzorgsmaatregelen

Bezoekerscentrum Mar & Klif neemt nog meer voorzorgsmaatregelen om overdracht van het Coronavirus te voorkomen. Zo is er een looproute met eenrichtingsverkeer uitgezet, zijn er schermen geplaatst op plekken waar bezoekers en medewerkers met elkaar in contact komen, staan er op diverse plaatsen desinfectiemiddelen en wordt er uiteraard meer schoongemaakt. Alle informatie over de maatregelen zijn te vinden op www.marenklif.nl.